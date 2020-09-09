Тихановская обратилась к гражданам РФ: "Не поддавайтесь пропаганде"

Кандидат в президенты Белоруссии, главный оппонент действующего президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России, в котором призвала их не верить утверждениям "пропаганды" о том, что протесты против Лукашенко в Белоруссии, которые продолжаются уже месяц, носят антироссийский характер.

По словам Тихановской, народы двух стран всегда "были соседями и близкими друзьями".

"Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи" - сказала Тихановская.

Она коротко рассказала о своём взгляде на ситуацию в Белоруссии, обвинив действующего президента Александра Лукашенко в том, что он сначала не допустил к президентским выборам многих своих оппонентов, а затем сфальсифицировал их результаты. "Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное - её не признают сами белорусы" - сказала она. Тихановская напомнила о репрессиях против участников протестов в Белоруссии - "более 10 тысяч человек были арестованы, сотни были истерзаны и подверглись насилию". Она напомнила и об аресте своего мужа Сергея Тихановского ещё до выборов.

По словам Тихановской, у участников акций протеста только три требования - новые честные выборы, освобождение политзаключённых и расследование актов насилия. "Ни на каком этапе это не была борьба против России" - сказала она, добавив, что белорусы "очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу". Отдельно она поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров. "Давайте не позволим пропаганде ударить по дружественным отношениям" - сказала она.

Российские государственные и многие прокремлёвские СМИ нередко выступают с утверждениями об "антироссийском" характере протестов в Белоруссии, о том, что они управляются с Запада и так далее. В частности, утверждалось, что в программе Тихановской есть антироссийские утверждения - что её сторонники отрицают. В лояльных Кремлю СМИ, впрочем, появляются и публикации, критические по отношению к Лукашенко.

Накануне Лукашенко дал интервью представителям нескольких государственных российских СМИ.​ Интервью брали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспондент российского Первого канала Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Полностью оно пока не показано, опубликованы только фрагменты. Лукашенко, в частности, заявил, что у них единая позиция с президентом России Владимиром Путиным относительно того, что главная цель тех, кто стоит за протестами в Белоруссии - дестабилизация не только этой страны, но и России. Прямо о том, кто же это, он не сказал, упомянув лишь, что оппозиционными телеграм-каналами якобы управляют "американцы".

Светлана Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста своего мужа – популярного блогера Сергея Тихановского. После выборов, результаты которых оппозиция и её сторонники назвали сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, Тихановская под давлением властей уехала в Литву.

С 9 августа в Белоруссии, несмотря на давление на лидеров оппозиции, продолжаются массовые выступления против Лукашенко.