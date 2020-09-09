Екатеринбуржцы получили длительные сроки заключения за паблик "АУЕ"

Военный гарнизонный суд в Екатеринбурге приговорил к длительным срокам заключения двух местных жителей по делу об экстремизме в интернете.

Николай Бабарика получил семь лет колонии, его друг Артём Зуев - три года и девять месяцев, а жена Бабарики Наталья - четыре года условно. Они признаны виновными в создании экстремистского сообщества и участии в нём, так как, по версии следствия, супруги Бабарика вели паблик под названием "АУЕ" в социальной сети "ВКонтакте" с "призывами к расправе над сотрудниками правоохранительных органов", а Зуев занимался продажей сувениров с тюремной тематикой.

Сообщается, что прокуратура требовала назначить всем обвиняемым до восьми лет заключения .

В середине августа Верховный суд России по ходатайству генерального прокурора Игоря Краснова запретил деятельность неформального движения "АУЕ", что расшифровывается как "арестантское уголовное единство". Суд установил, что "АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией экстремистской направленности", а её деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".

Аббревиатура АУЕ используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники движения популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.