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"Это даже не обыск, это бандитизм"

"Это даже не обыск, это бандитизм"
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"Это даже не обыск, это бандитизм"

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В Москве сотрудники управления экономической безопасности МВД провели обыск в редакции "МБХ медиа". Они ничего не изъяли, сообщило само издание. В течение среды обыски также проходили в офисе "Открытой России" в Москве, а также у участников проекта "Объединенные демократы" во Владимире, Ивановской области и Татарстане. Об этом рассказала координатор "Открытой России" Татьяна Усманова. Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила, что обыски проходят по делу ЮКОСа – постановления выданы Басманным районным судом Москвы. При поддержке проекта "Объединенные демократы" на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Все они уже зарегистрированы.

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