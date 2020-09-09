"Вы и убили-с!"

"Это его увезли на Запад специально чтобы там отравить!" Такую концепцию болезни Навального продвигают федеральные российские каналы. Казалось бы, абсурд. А вот продвигают. Потому что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят? Страны "большой семерки" выступили с совместным заявлением, назвав главного российского оппозиционного политика жертвой химической атаки. Посол ФРГ официально заявляет Сергею Лаврову, что по мнению немецкой стороны Навальный стал жертвой совершенного в РФ преступления с применением разработанного в России вещества группы "Новичок". В свою очередь МИД РФ высказал "решительный протест" в связи с выдвижением правительством ФРГ "голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания российского гражданина Алексея Навального, а также использованием Берлином возникшей ситуации в качестве повода для дискредитации РФ на международной арене". Возможно ли в принципе хоть как-то убедить Россию, что преступление совершено на ее территории и при ее участии? Обсуждают Вил Мирзаянов, эксперт по химическому оружию (США), Борис Райтшустер, журналист (Германия), Константин Эггерт, журналист (Литва), Александр Мельман, журналист (Россия). Ведет программу " Лицом к событию" Елена Рыковцева

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