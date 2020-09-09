США сократят на треть численность своего воинского контингента в Ираке

США сократят свой воинский контингент в Ираке примерно на 40 процентов.

Таким образом, в Ираке из 5200 американских солдат останутся 3 тысячи. Об этом сообщили 9 сентября представители военного командования.

Главная задача пребывания американских военнослужащих на иракской территории заключается в противодействии боевикам террористической группировки "Исламское государство". Теперь, судя по заявлениям, руководство возглавляемой США международной коалиции рассчитывает, что иракские силы в целом возьмут на себя исполнение этой функции.

"Мы продолжим расширять наши партнёрские программы, которые укрепят иракские силы и позволят нам сократить наше присутствие в Ираке", – заявил в среду глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

Тема снижения численности американских сил обсуждалась в прошлом месяце на совещании президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

Отношения между Вашингтоном и Багдадом до сих пор остаются напряженными после того, как в январе в результате проведённой американцами операции в аэропорту Багдада был убит влиятельный иранский генерал, командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

После его гибели парламент Ирака принял резолюцию, которая рекомендует вывести с территории государства все иностранные войска.

В 2014 году американские военные были вновь введены Ирак в связи с захватом боевиками группировки "Исламское государство" в этой стране обширных районов.