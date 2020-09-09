Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов арестован на два месяца

В Москве арестован на 2 месяца замминистра энергетики Анатолий Тихонов, которого обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей.

Судья Басманного суда в среду назвала ходатайство следствия о заключении под стражу законным и обоснованным. Остальные обвиняемые по делу также арестованы до 8 ноября. Защита Тихонова заявила, что обжалует арест.

Адвокаты просили перенести заседание на 72 часа, отмечая, что в материалах дела отсутствуют сведения о состоянии здоровья чиновника и что он может находиться в изоляторе в случае избрания ему ареста. Адвокаты также назвали уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства". "Обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица", - отметил один из представителей защиты.

Потерпевшей стороной в деле признано РЭА Минэнерго, отмечает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Помимо Анатолия Тихонова в деле фигурирует имя его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов компании "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Должность заммнистра энергетики Тихонов занимает с лета прошлого года. По версии Следственного комитета, обвиняемые похитили деньги, выделенные на создание информационной системы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG