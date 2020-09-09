Замминистра энергетики Анатолий Тихонов арестован на два месяца

В Москве арестован на 2 месяца замминистра энергетики Анатолий Тихонов, которого обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей.

Судья Басманного суда в среду назвала ходатайство следствия о заключении под стражу законным и обоснованным. Остальные обвиняемые по делу также арестованы до 8 ноября. Защита Тихонова заявила, что обжалует арест.

Адвокаты просили перенести заседание на 72 часа, отмечая, что в материалах дела отсутствуют сведения о состоянии здоровья чиновника и что он может находиться в изоляторе в случае избрания ему ареста. Адвокаты также назвали уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства". "Обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица", - отметил один из представителей защиты.

Потерпевшей стороной в деле признано РЭА Минэнерго, отмечает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Помимо Анатолия Тихонова в деле фигурирует имя его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов компании "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Должность заммнистра энергетики Тихонов занимает с лета прошлого года. По версии Следственного комитета, обвиняемые похитили деньги, выделенные на создание информационной системы.