Адвокат: Марии Колесниковой угрожали физической расправой

Одна из лидеров оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова после задержания столкнулась с угрозами физической расправы, рассказала в среду её адвокат Людмила Казак, которая встретилась с подзащитной в СИЗО№1 Минска.

По данным адвоката, которые приводит телеграм-канал штаба Виктора Бабарико, 7 сентября Колесникову задержали возле Национального художественного музея и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), а потом привезли в КГБ, где требовали согласиться покинуть страну. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу. Всё, что Мария рассказала адвокату, подтверждает историю двух её соратников Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Кравцов и Родненко, как и Мария Колесникова, были задержаны 7 сентября. Впоследствии, со слов оппозиционеров, белорусские власти переправили их на Украину. А Колесникова на границе порвала свой паспорт. Об этом её соратники рассказали уже в Киеве.

"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни она намерена подавать заявления", - сообщили в штабе Бабарико.

Адвокат Людмила Казак после встречи с подзащитной в изоляторе рассказала, что Колесникова чувствует себя хорошо и бодро, в камере у нее шесть соседок. При этом, "в СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали". Адвокат намерена подать заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

9 сентября в Минске прошла очередная акция в поддержку члена президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой. По данным правозащитников, более десяти человек были задержаны сотрудниками силовых структур. Как сообщает портал Tut.By, акция проходила у торгового центра "Немига", где собрались несколько десятков женщин. Тут прошли первые задержания. Позднее протестующие переместились на площадь Независимости, где также были задержаны несколько человек.

Ранее в среду стало известно, что Мария Колесникова и еще один член президиума Координационного совета Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти.

Нынешнее руководство Белоруссии называет оппозиционный совет неконституционным. На данный момент из семи членов президиума Координационного совета на свободе в Белоруссии остаётся лишь нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Все остальные либо задержаны, либо покинули страну под давлением.

С 9 августа, когда в Белоруссии завершились президентские выборы, в стране продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования. Участники протестов заявляют, что результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, переизбранного, по данным ЦИК, на шестой срок подряд.