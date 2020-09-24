Лицом к событию. Путин выдвинут на Нобелевку в пику Навальному. Очередь за Лукашенко в пику Тихановской

Путин определенно злится на Лукашенко. Последний своей блицкриг-инаугурацией сместил на себя все медийные акценты. А событием дня вообще-то должно было стать выступление президента РФ в Совете федерации. Но Путин наверстал пиар-потерю. Его молниеносно выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кроме того, по ходу выступления в СФ и сегодняшней встречи с губернаторами он огреб такое количество благодарностей, что Нобелевки для него пожалуй мало. Чего бы вы ему еще дали? У нас в гостях политики Сергей Митрохин, Борис Вишневский и политолог Аббас Галямов.
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