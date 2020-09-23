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Время Свободы: "Инаугурация - фарс, а Лукашенко ушел на пенсию"

Время Свободы: "Инаугурация - фарс, а Лукашенко ушел на пенсию"
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Время Свободы: "Инаугурация - фарс, а Лукашенко ушел на пенсию"

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Тайная инаугурация Александра Лукашенко – фарс, считают лидеры белорусской оппозиции ***Насколько убедительна новая версия убийства журналиста Павла Шеремета?***Студенты требуют от депутатов Государственной думы принятия законопроекта об увеличении стипендий

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