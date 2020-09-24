Цитаты Свободы. Кокаин для Думы и самоинаугурация Лукашенко

Путин: Навальный отравился сам. Аргентинский кокаин могли везти для депутатов. Лукашенко провел тайную инаугурацию.
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