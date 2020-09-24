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Человек имеет право Live

Человек имеет право Live. Было ваше – станет наше

Человек имеет право Live. Было ваше – станет наше
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Человек имеет право Live. Было ваше – станет наше

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В Госдуму внесён законопроект о принудительном изъятии собственности у законопослушных граждан. Почему депутат просит следствие поискать фейки в постах активистки Алёны Поповой.

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