Людмила Улицкая написала письмо Светлане Алексиевич

Российская писательница Людмила Улицкая обратилась к своей белорусской коллеге, нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая входит в координационный совет оппозиции Белоруссии.

Текст письма к Алексиевич Улицкая передала в интервью Русской службе Би-би-си. В нём писательница признаётся, что ранее считала постсоветское время "золотым веком", особенно по сравнению с жизнью поколений, которые застали сталинские репрессии, "железный занавес" и не имели доступа к информации. Однако события в Белоруссии, по признанию Улицкой, разрушили её "идиллическую картину жизни".

"Все мы - говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало - с величайшим напряжением следим за новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии", - написала Улицкая, закончив письмо пожеланием как Алексиевич, так и себе, "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти".

При этом Улицкая назвала события последних недель в Белоруссии "моделью скорого будущего" России. Она отметила, что "белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти", и что их "чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет всё постсоветское пространство".

Светлана Алексиевич - единственный член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, которая пока не была арестована и не покинула страну. В её квартире находятся дипломаты европейских государств, которые решили круглосуточно дежурить там для защиты писательницы.

Утром в четверг неизвестные пытались проникнуть в квартиру Алексиевич. Тем же утром она опубликовала в интернете письмо, в котором, в частности, обратилась к "русской интеллигенции". "Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?", - написала Алексиевич, добавив: "мы все ещё ваши братья".