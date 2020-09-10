Людмила Улицкая написала письмо Светлане Алексиевич

Российская писательница Людмила Улицкая обратилась к своей белорусской коллеге, нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая входит в координационный совет оппозиции Белоруссии.
Текст письма к Алексиевич Улицкая передала в интервью Русской службе Би-би-си. В нём писательница признаётся, что ранее считала постсоветское время "золотым веком", особенно по сравнению с жизнью поколений, которые застали сталинские репрессии, "железный занавес" и не имели доступа к информации. Однако события в Белоруссии, по признанию Улицкой, разрушили её "идиллическую картину жизни".
"Все мы - говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало - с величайшим напряжением следим за новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии", - написала Улицкая, закончив письмо пожеланием как Алексиевич, так и себе, "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти".
При этом Улицкая назвала события последних недель в Белоруссии "моделью скорого будущего" России. Она отметила, что "белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти", и что их "чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет всё постсоветское пространство".
Светлана Алексиевич - единственный член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, которая пока не была арестована и не покинула страну. В её квартире находятся дипломаты европейских государств, которые решили круглосуточно дежурить там для защиты писательницы.
Утром в четверг неизвестные пытались проникнуть в квартиру Алексиевич. Тем же утром она опубликовала в интернете письмо, в котором, в частности, обратилась к "русской интеллигенции". "Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ?", - написала Алексиевич, добавив: "мы все ещё ваши братья".
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, более ста протестующих пострадали, точное количество арестованных до сих пор неизвестно. Оппозиция, большинство лидеров которой либо арестованы, либо из-за угрозы жизни и уголовного преследования уехали из страны, объявила общенациональную забастовку.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.