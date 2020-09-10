Bloomberg: Кипр заблокировал санкции ЕС против властей Белоруссии

Странам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Белоруссии оказалось заблокировано: для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция все стран-участниц ЕС.



Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно намекнул на возможность наложения вето на решение. "Мы не хотим двойных стандартов", - сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции без новых ограничений против Турции.

Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, властям Евросоюза пришлось согласиться ускорить работу по введению санкций против Турции. Однако из-за того, что технические переговоры по этому вопросу еще не проведены, соответственно, откладываются и ограничения в отношении Минска. Собеседники Bloomberg говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что санкции против белорусских чиновников должны были быть готовы к середине сентября. По данным издания, в итоговый список не будет включён президент Белоруссии Александр Лукашенко — утверждается, что против этого выступают Германия, Франция и Италия. О том, что президент не попадёт в санкционный список позднее сообщило и агентство Reuters.