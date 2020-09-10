Болгария отказала в статусе беженца волонтеру ФБК

Болгария отказала в политическом убежище участнику предвыборной кампании в Мосгордуму директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова Евгению Чупову. Об этом активист написал в фейсбуке.

Чупов покинул Россию в мае прошлого года, вскоре после двух задержаний полицией в Москве.

Первый раз активиста задержали в парке, во время встречи с волонтёрами предвыборного штаба Жданова. Тогда Чупова отпустили без протокола.

Второй раз, его задержали через несколько дней. Полицейские, по его словам, сообщили, что он повредил колёса машине, однако доказательств никаких не предъявили. Чупов утверждал, что в отделе полиции к нему применили физическую силу. Активист также рассказал, что получал угрозы от сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

В Москве Чупов также известен как районный активист, выступавший за проведение референдума в защиту парков и зон отдыха.

Болгарское агентство по делам беженцев в отказе указало, что действия российских властей в отношении Чупова можно считать политическим преследованием. Активист планирует обжаловать решение в суде.