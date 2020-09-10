Разработчик российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в в научный журнал Lancet пояснения к опубликованным данным о клинических испытаниях вакцины, к которым у группы иностранных учёных возникли вопросы. Об этом "Интерфаксу"сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, не раскрывая деталей.

7 сентября группа ученых из разных стран опубликовала открытое письмо к журналу Lancet и авторам статьи об испытаниях российской вакцины. Учёные обратили внимание на статистические аномалии в нескольких экспериментах и поставили под сомнение подлинность представленных данных. Так, в опубликованной The Lancet статье российских авторов им бросились в глаза полностью совпадающие показатели антител у всех девяти участников одной из групп волонтеров на 21-й и 28 день после введения вакцины, несмотря на то, что это были разные люди, получившие разные компоненты препарата.

Российский создатель вакцины, центр имени Гамалеи, отверг обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале Lancet. "Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов Lancet ", - заявил руководитель исследований Денис Логунов. Он отказался отвечать на открытое письмо, но пообещал дать пояснения журналу Lancet. Логунов также сообщил, что полноразмерный клинический протокол (отчет о проведении исследования на 300 страниц) предоставлялся в редакцию журнала.