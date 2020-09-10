Разработчик российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи направил в в научный журнал Lancet пояснения к опубликованным данным о клинических испытаниях вакцины, к которым у группы иностранных учёных возникли вопросы. Об этом "Интерфаксу"сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, не раскрывая деталей.
7 сентября группа ученых из разных стран опубликовала открытое письмо к журналу Lancet и авторам статьи об испытаниях российской вакцины. Учёные обратили внимание на статистические аномалии в нескольких экспериментах и поставили под сомнение подлинность представленных данных. Так, в опубликованной The Lancet статье российских авторов им бросились в глаза полностью совпадающие показатели антител у всех девяти участников одной из групп волонтеров на 21-й и 28 день после введения вакцины, несмотря на то, что это были разные люди, получившие разные компоненты препарата.
Российский создатель вакцины, центр имени Гамалеи, отверг обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале Lancet. "Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов Lancet ", - заявил руководитель исследований Денис Логунов. Он отказался отвечать на открытое письмо, но пообещал дать пояснения журналу Lancet. Логунов также сообщил, что полноразмерный клинический протокол (отчет о проведении исследования на 300 страниц) предоставлялся в редакцию журнала.
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. О регистрации объявил президент Владимир Путин. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей. Фармацевтические компании ранее призывали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.
- Статья о результатах первых двух фаз клинических испытаний была опубликована в авторитетном журнале Lancet 4 сентября, что в Минздраве назвали доказательством качества вакцины.
- 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата.
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