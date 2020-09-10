Военный суд в Москве приговорил чемпиона России по боксу в весовой категории до 81 килограмма Георгия Кушиташвили к трём годам условного заключения за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Об этом сообщает агентство “Р-Спорт”.

Кушиташвили и его друг боксёр Овик Оганнисян были задержаны 2 февраля в Москве. У боксёра нашли пакетик с кокаином, в ходе потасовки Кушиташвили сломал росгвардейцу нос. После задержания он был пожизненно исключён из сборной России.

В последнем слове Кушиташвили попросил суд дать ему возможность исправиться и “отстаивать честь России на международном ринге”.