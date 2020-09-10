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Суд приговорил чемпиона России по боксу к условному сроку за нападение на росгвардейца

Георгий Кушиташвили

Военный суд в Москве приговорил чемпиона России по боксу в весовой категории до 81 килограмма Георгия Кушиташвили к трём годам условного заключения за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Об этом сообщает агентство “Р-Спорт”.

Кушиташвили и его друг боксёр Овик Оганнисян были задержаны 2 февраля в Москве. У боксёра нашли пакетик с кокаином, в ходе потасовки Кушиташвили сломал росгвардейцу нос. После задержания он был пожизненно исключён из сборной России.

В последнем слове Кушиташвили попросил суд дать ему возможность исправиться и “отстаивать честь России на международном ринге”.

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