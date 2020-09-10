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Феттель начнёт новый сезон гонки "Формула-1" в "Астон Мартин"

Себастьян Феттель на этапе гонки "Формула-1" в Сингапуре, 2012 год

Германский пилот "Феррари" в гонке "Формула-1" Себастьян Феттель с 2021 года будет выступать за команду "Астон Мартин", которая с нового сезона будет называться "Рэйсинг Пойнт".

После заключения контракта с Феттелем "Рэйсинг Пойнт" заявила, что в новом сезоне "Формулы-1" станет одной из самых конкурентоспособных.

Феттелю 33 года. В "Формуле-1" он выступает с 2007 года. На его счету более сотни гонок и 14 побед. Гонщик – четырёхкратный чемпион мира в составе команды "Рэд Булл".

Выступать за итальянскую "Феррари" Феттель начал в 2015 году. С нового сезона его место в команде займёт испанский пилот Карлос Сайнс, выступающий за "Макларен".

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