"Швырял головой об стену". Акции против домашнего насилия

Ростовые куклы с гигантскими лицами в синяках и с кровоподтеками, избитая девушка в домашнем халате с плакатом в руках и тысячи оскорблений со стороны мужчин – так проходили акции против домашнего насилия в Москве и Казани. Их организаторы хотели снова привлечь внимание к проблеме, а также помочь тем, кто сейчас находится в нездоровых отношениях и по каким-то причинам не может из них выйти.

Тогда я поняла, что не могу больше его прощать

"Я сама сталкивалась с домашним насилием. Меня бил мой первый парень, с которым мы встречались два года, – рассказывает организатор московской акции Мария Рейн, – Молодой человек страдал патологической ревностью: постоянно просматривал мой телефон, периодически за что-то наказывал, все время искал повод, чтобы меня оскорбить. Если я отвечала, мог поднять на меня руку. Если давала отпор – мне прилетало еще сильнее. Несколько раз он меня душил, кидал в меня стулья или швырял меня об стену головой".

Никто из знакомых о том, что происходило между Марией и ее партнером наедине, не догадывался. Впервые поделиться этим она решила с мамой после очередной ссоры в канун Нового года. "На меня посмотрел какой-то молодой человек. Мой парень придумал, что у нас с ним что-то было, и закатил мне истерику. Тогда я поняла, что не могу больше его прощать", – вспоминает организатор акции. Мама убедила ее в том, что отношения надо заканчивать. Через неделю после той ссоры Мария Рейн со своим партнером рассталась.

Убьют — тогда и приходи

"Я понимаю, что чувствуют девушки, пережившие домашнее насилие, и почему они боятся об этом говорить", – добавляет она. Сделать акцию Мария хотела давно. Идея с ростовыми куклами, лица которых покрыты синяками и ссадинами, появилась внезапно. Девушке хотелось таким образом показать образы жертв насилия, чьи фото часто появляются в соцсетях.

Название акции "Убьют – тогда и приходи" – отсылка к бездействию полицейских в ответ на жалобы пострадавших. В конце августа девушки в ростовых куклах с гигантскими лицами в синяках и с кровоподтеками собрались около отделений полиции в районах Москвы, где по статистике фиксировали больше всего случаев домашнего насилия.

Подругу впервые избил муж после рождения ребенка

"Это наша первая громкая акция", – признается Мария Рейн. По ее словам, говорить о домашнем насилии сложно. В обществе все еще сохраняются стереотипы, связанные с тем, что "женщина сама виновата" или "бьет – значит любит". "У русских женщин эти установки сидят в головах. Поэтому они не обращаются в полицию, а если и обращаются, то потом мирятся с агрессором и заявления забирают. Таким образом, сами позволяют этой безнаказанности расти, – говорит организатор акции. – Мне кажется, пора уже изобретать вакцины не от коронавируса, а он этих установок".

С ней согласна организатор казанской акции Анна Невская. 10 августа она в домашнем халате, тапочках и с нарисованными ссадинами и кровоподтеками вышла на площадь Свободы. В руках Невская держала плакат: "Мне нужен закон против домашнего насилия". Подобную акцию она проводит впервые. "Я вдохновилась перформансом, который до этого прошел в Казани, – "Кровавая свадьба" (Акция показывает свадьбу. После нее молодожены отправляются на фотосессию во дворе ЗАГСа. Кто-то из гостей обливает невесту кровью. Она падает. Заканчивается акция тем, что супруг тащит девушку за ноги в машину. – РС). Мне захотелось сделать что-то похожее", – рассказывает Анна.

У нее пирсинг. Она, наверное, любит насилие

Сама Невская с домашним насилием никогда не сталкивалась. Родители ее никогда не били, с мужем у них тоже хорошие отношения. "С насилием столкнулась моя близкая подруга. Ее побил муж, хотя до рождения ребенка отношения были прекрасными. Он пылинки с нее сдувал. Сейчас уйти от него подруга не может, потому что зависима финансово и потому что он грозится отобрать ребенка", – рассказывает активистка.

Выйти на площадь с плакатом ей было не страшно. "Мне хотелось заговорить о теме насилия открыто. Я, правда, не ожидала, что будет столько негатива", – признается Невская. По ее словам, люди, которые видели ее с плакатом на улице, чаще всего выражали поддержку. Негатив обрушился на нее в сети, когда феминистская организация опубликовала ее фотографии в своей группе.

Сама замуж за тирана выходила

"Люди не поняли смысл акции и начали осуждать мою внешность. Говорили, что из-за своего внешнего вида я заслуживаю того, чтобы меня избили. Писали: "Посмотрите, у нее пирсинг. Она, наверное, любит насилие" или "У нее волосы синие. Швабра". Мне было все равно. Просто немного обидно, что такое количество людей не видят проблемы и не хотят о ней даже задуматься", – говорит Невская.

Когда шквал агрессии закончился, активистка решила, что хочет ответить на все обидные высказывания. 25 августа она вышла с новой акцией. Свое тело она обклеила стикерами, на которых написала все неприятные комментарии, которые получила в свой адрес после первого выхода на площадь: "Сжечь ведьму", "Тупые фемки", "Ты должна терпеть", "Сама замуж за неадекватного тирана выходила".

"Я простояла так всего несколько минут. На улице был сильный ветер, и стикеры начали отклеиваться", – отмечает Невская. По ее словам, прохожие реагировали скорее с интересом. Прямой агрессии не было. Ей кажется, что так открыто оскорблять других люди готовы только в сети. "Как женщина, я сейчас я чувствую себя гораздо менее уязвимой, – добавляет активистка. – Все-таки я не испугалась и смогла открыто высказать свою позицию".

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни сталкивается с физическим или сексуальным насилием со стороны партнера. В России, согласно информации за январь 2020 года, с насилием сталкивались 35 процентов женщин. 24 процента россиян пережили его в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Тем не менее в России все еще декриминализованы побои в семье, а закон против домашнего насилия, который несколько лет разрабатывают активисты, так и не был принят. В конце августа суд даже обязал пострадавшую москвичку выплатить 10 тысяч рублей мужу за то, что рассказала о побоях в фейсбуке – якобы это "ущемило честь и достоинство" мужа.