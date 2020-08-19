"Хватит!": как создавался документальный сериал о бытовом насилии

"Мне хотелось показать, что домашнее насилие существует и что с насилием женщина сталкивается на протяжении всей своей жизни. Это система, в которой мы в России, к сожалению, живем", – рассказывает журналистка и автор документального сериала "Хватит!" Настя Красильникова. Его премьера состоялась 5 августа на онлайн-платформах Start и Nonfiction.

Насилие происходит везде

Работа над сериалом началась в ноябре 2019 года. К Насте Красильниковой, шеф-редактору студии "Амурские волны", которая производит документальное кино, обратились из Start и Nonfiction с предложением снять картину о домашнем насилии. В итоге получилось шесть серий примерно по 30 минут. Все они рассказывают о разных формах насилия: о насилии в отношениях, физическом и сексуальном насилии в детстве, насилии в родах, харассменте и дискриминации на работе, культуре унижения и сексизме в медиа, а также о взаимосвязи насилия и религии.

"Задача была показать, что насилие происходит везде и что столкнуться с ним может каждый, вне зависимости от дохода, уровня жизни и условий, в которых человек рос. Домашнее насилие может быть в каждой семье", – говорит автор проекта.

Герои проекта не только женщины. Некоторые истории рассказывают и мужчины. Например, об убийстве жительницы Орла Яны Савчук рассказывает ее отец. До смерти ее избил сожитель в 2016 году. История получила огласку из-за действий сотрудницы полиции Натальи Бакшатовой, которая за полчаса до убийства приезжала по вызову Савчук, но после непродолжительной беседы уехала, заявив напоследок, что полиция такие вызовы обычно игнорирует. Через неделю в сети появилась аудиозапись разговора Савчук и Бакшатовой. На вопрос жительницы Орла: "Что значит – не выезжаем?" сотрудница полиции ответила: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Убийство произошло через полчаса после этого разговора.

Даже если отношения кажутся некомфортными, уйти из них очень сложно

Про культуру унижения тоже рассказывают мужчины, добавляет Красильникова. "Например, в сериале есть интервью с комиком Александром Долгополовым, который рассказывает, что он делает, чтобы обойтись без шуток над женщинами", – говорит автор проекта.

Призыв "Хватит!", который звучит в названии сериала, – это обращение к тем, кто насилие совершает. "Хочется, конечно, чтобы картина подтолкнула кого-то пересмотреть свои отношения. Но я понимаю, даже если отношения кажутся некомфортными, уйти из них бывает очень сложно", – отмечает Красильникова. По ее словам, связано это в первую очередь с тем, что физическое насилие в семье часто сопровождается и экономическим. Когда женщина принимает решение разорвать отношения с абьюзером, она вдруг может осознать, что ничего своего у нее нет: ни своего дохода, ни своей работы, ни даже своих сбережений.

Призыв "Хватит!" обращен также и к тем, кто дискриминацию женщин поддерживает. "А это практически каждый в нашей стране", – вздыхает автор документального сериала.

Можно сначала перестать смеяться над шутками про блондинку

По ее словам, менять систему, транслирующую неуважительное отношение к женщине как норму, можно не только на государственном уровне. "Конечно, нам нужно, чтобы государство защиту женщин приоритезировало: нужен закон о профилактике домашнего насилия, нужны официальные исследования по теме домашнего насилия. Но начать изменения можно и с себя. Я надеюсь, что кого-нибудь сериал подтолкнёт к каким-то новым мыслям и идеям", – объясняет Красильникова.

Люди могут начать обращать внимание на то, какие идеи они транслируют, как относятся к женщинам, как сами женщины относятся друг к другу. "Можно начать менять систему небольшими шажками. Сначала, например, перестать смеяться над шутками про блондинку, не выпускать сексистскую рекламу или не продавать шаурму с помощью обнаженного женского тела, – говорит автор проекта. – Все это может быть небольшим вкладом, который поможет изменить положение женщин в будущем".