Минюст намерен лишить защитника в деле Ефремова статуса адвоката

Российский Минюст предложил лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

Кроме того, ведомство выступило за возбуждение дисциплинарного производства в отношении еще одного адвоката – Александра Добровинского. Указания направлены в территориальные управления министерства в Северной Осетии и в Москве, чтобы они внесли представления на юристов в региональные адвокатские палаты, говорится в распространённом в четверг сообщении Минюста.

Решение Минюст связал с поведением этих адвокатов в ходе процесса по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

В комментарии "Интерфаксу" Пашаев уже назвал решение министерства неправомерным. "Само собой, конечно, это – беспредел. Если они думаю, что им с рук сойдёт в этот раз - посмотри", - сказал Пашаев.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП на Смоленской площади Москвы в июне этого года. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехала машина артиста. В момент произошедшего Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Перед подачей апелляции актёр отказался от услуг Эльмана Пашаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала ТАСС, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет. Сам Пашаев назвал информацию о своем отстранении от дела "глупостью".

ТАСС напоминает, что 13 июля президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу Ефремова. В среду агентство со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщило, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нашла в действиях Пашаева нарушение кодекса этики.