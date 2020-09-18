Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Культура в узком смысле - это события, связанные с театром, музыкой, кино, живописью, литературой и так далее. Но есть у культуры и широкий смысл: это образ жизни, способ мышления, осознание себя в мире. Именно эта культура является содержанием программы, которую ведет Игорь Померанцев
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