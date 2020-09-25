Время Свободы:"Мотив ненависти очень вероятен". За что в Петербурге убили женщину-трансгендера

В Петербурге арестован подозреваемый в убийстве и расчленении женщины-трансгендера***Приговор осужденному по «дадинской» статье Константину Котову вновь признан законным*** Белорусский IT-специалист Андрей Максимов научился устанавливать личности даже тех избивавших участников мирных демонстраций омоновцев, чьи лица закрыты масками