Время Свободы:"Мотив ненависти очень вероятен". За что в Петербурге убили женщину-трансгендера
В Петербурге арестован подозреваемый в убийстве и расчленении женщины-трансгендера***Приговор осужденному по «дадинской» статье Константину Котову вновь признан законным*** Белорусский IT-специалист Андрей Максимов научился устанавливать личности даже тех избивавших участников мирных демонстраций омоновцев, чьи лица закрыты масками
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