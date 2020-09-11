Небензя: у России нет оснований расследовать инцидент с Навальным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы нет никаких оснований расследовать отравление Алексея Навального. Российские врачи не нашли следов химического оружия в анализах оппозиционного политика, а Германия не предоставила доказательств, что отравление Навального было преднамеренным, отметил он.

Небензя сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме химического оружия в Сирии, в ответ на призыв США к российским властям провести прозрачное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Призыв поддержали Бельгия, Великобритания, ФРГ и Эстония.

По словам российского постпреда в ООН, Россия, как никто другой, заинтересована в поиске причин произошедшего. Также он поделился мнением, что ситуация наводит его на "мысли о какой-то грязной постановочной игре".

Представитель США в ООН Черит Норман-Шале в свою очередь заявила, что Вашингтон и его союзники сделают все зависящее от них, чтобы привести к ответу тех, кто стоял за отравлением Навального. "Россия и в прошлом использовала отравляющие вещества группы "Новичок". Жители России имеют право выражать свои взгляды, не боясь, что их покарают", - сказала она.

На днях власти ФРГ сообщили, что результаты анализов проб, взятых у Алексея Навального в берлинской клинике, переданы Германией в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Постоянное представительство России при ОЗХО называет эту информацию несоответствующей действительности.

СМИ в четверг сообщили, что Алексей Навальный, которого на днях врачи берлинской клиники "Шарите" вывели из искусственной комы, полностью пришёл в себя, и снова может говорить. Врачи не исключают, что если состояние Навального улучшится, то он может вспомнить все события перед отравлением, вплоть до того, как потерял сознание от боли в туалете самолёта, летевшего из Томска в Москву.