Небензя: у России нет оснований расследовать инцидент с Навальным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы нет никаких оснований расследовать отравление Алексея Навального. Российские врачи не нашли следов химического оружия в анализах оппозиционного политика, а Германия не предоставила доказательств, что отравление Навального было преднамеренным, отметил он.
Небензя сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме химического оружия в Сирии, в ответ на призыв США к российским властям провести прозрачное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Призыв поддержали Бельгия, Великобритания, ФРГ и Эстония.
По словам российского постпреда в ООН, Россия, как никто другой, заинтересована в поиске причин произошедшего. Также он поделился мнением, что ситуация наводит его на "мысли о какой-то грязной постановочной игре".
Представитель США в ООН Черит Норман-Шале в свою очередь заявила, что Вашингтон и его союзники сделают все зависящее от них, чтобы привести к ответу тех, кто стоял за отравлением Навального. "Россия и в прошлом использовала отравляющие вещества группы "Новичок". Жители России имеют право выражать свои взгляды, не боясь, что их покарают", - сказала она.
На днях власти ФРГ сообщили, что результаты анализов проб, взятых у Алексея Навального в берлинской клинике, переданы Германией в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Постоянное представительство России при ОЗХО называет эту информацию несоответствующей действительности.
СМИ в четверг сообщили, что Алексей Навальный, которого на днях врачи берлинской клиники "Шарите" вывели из искусственной комы, полностью пришёл в себя, и снова может говорить. Врачи не исключают, что если состояние Навального улучшится, то он может вспомнить все события перед отравлением, вплоть до того, как потерял сознание от боли в туалете самолёта, летевшего из Томска в Москву.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему сразу начали вводить атропин.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок".
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