Почти половина россиян никогда не будут делать прививку от COVID-19

Более 45 процентов опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного. Это следует из исследования Высшей школы экономики, которое публикует РБК. В опросе в начале сентября приняли участие 9 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.



Из числа тех, кто отказывается от прививки, четверть все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Ещё четверть — противники любых прививок. Около 19 процентов опрошенных не собираются вакцинироваться в этом году и планируют подождать с решением до следующего года.



С начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена. В конце мая так считала треть россиян, к началу сентября их доля возросла до 43 процентов. Наряду с этим каждый пятый респондент считает, что Россия находится в начале второй волны эпидемии. В Москве – это почти каждый третий, говорится в исследовании.



Если вторая волна все же случится и будет объявлен режим самоизоляции, соблюдать его готовы, как и весной, 45 процентов респондентов. Каждый десятый намерен соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать.

11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации до завершения третьей фазы клинических испытаний первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V" . Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.

8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года.

Согласно недавнему опросу "Левада-центра", о готовности привиться российской вакциной "Спутник V" заявили 38 процентов респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54 процента – к вакцинации не готовы.