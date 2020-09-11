Глава разведки ФРГ рассказал, каким веществом отравили Навального

Глава разведывательного ведомства Германии подтвердил сообщения о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен модифицированной, "более жёсткой" разновидностью отравляющего вещества "Новичок". Об этом пишет в пятницу германское издание Der Spiegel. Утверждается, что глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль рассказал о веществе, которым был отравлен Навальный, на секретном совещании; официального подтверждения этого нет.

Ранее о "более жёсткой" версии "Новичка" сообщала со ссылкой на свои источники газета Die Zeit. Она отмечала, что от смерти Навального спасла серия случайностей - быстрая реакция пилота самолёта Томск-Москва, который посадил лайнер в Омске, когда политику стало плохо на борту, а также действия врача "Скорой помощи" в Омске, который использовал правильный антидот.

Как пишет Der Spiegel, использование "модифицированного" "Новичка" - один из главных аргументов для Германии, чтобы возлагать ответственность за покушение на Навального на российские спецслужбы, поскольку о чем более редком и современном отравляющем веществе идёт речь, тем меньше вероятность, что его можно синтезировать кустарным образом, без причастности государства.

Der Spiegel также пишет, что на прошлых выходных в Берлин, где в клинике "Шарите" находится Навальный, приезжали предтавители Организации по запрещению химического оружия, которым передали образцы проб, взятых у Навального. Ранее власти Германии сообщили, что в анализах "вне всякого сомнения" обнаружены следы вещества из группы "Новичков". В 2018 году "Новичок" был использован для покушения в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (он и его дочь выжили, однако умерла британская гражданка, подвергшаяся воздействию яда предположительно случайно).

Власти Германии и других стран Запада требуют от Москвы расследовать отравление Навального. Официальная Москва отрицает сам факт отравления, ссылаясь на врачей омской больницы, утверждающих, что кома Навального была вызвана другими причинами. При этом Россия призывает власти Германии предоставить информацию об анализах Навального, а МВД ведёт доследственную проверку, опрашивая людей, сопровождавших Навального в поездке по Западной Сибири.