Власти Берлина: данные о Навальном передадут РФ только с его согласия

Генеральная прокуратура Берлина получила поручение ведомства берлинского городского правительства по вопросам юстиции оказать правовую помощь российским компетентным органам по делу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в пятницу прокуратура сообщила в твиттере.

В сообщении указано, что сведения о состоянии здоровья Навального могут быть переданы российской стороне лишь "при условии его согласия". Какую-либо иную информацию о своих действиях в связи с запросом генпрокуратура пока не предоставила.

Представители российских властей ранее выступали с утверждениями, что Германия - власти которой призвали Россию расследовать ситуацию с отравлением Навального - не спешит отвечать на запрос генпрокуратуры и оказывать правовую помощь.​

В понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщила, что МВД готовит дополнительный запрос к Германии, в частности намерена предложить отправить в Германию следователей, а также эксперта для контактов с немецкими врачами. При этом уголовное дело по факту покушения на оппозиционера в России так и не возбуждено - идёт доследственная проверка. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением Навального нет криминала.

В МВД также утверждают, что восстановили хронологию событий во время пребывания Навального в Томске, в том числе те места, где он, как утверждается, "принимал пищу и употреблял напитки", говорится в сообщении. Ранее ряд СМИ писал о том, что за Навальным в Новосибирске и Томске следили спецслужбы, но в сообщении МВД об этом не упоминается.

МВД также установило, что в поездке политика сопровождали шесть человек. Из них полиция опросила всех, кроме Марины Певчих, которая, как говорится в сообщении, "уклонилась от дачи объяснений" и 22 августа улетела в Германию.

Ряд прокремлёвских СМИ ещё до сообщения МВД выступали с утверждениями, что Певчих, живущая в Великобритании, якобы могла быть причастна к отравлению Навального. Они помимо прочего утверждали, что она якобы связана с живущими в Лондоне Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным. Издание "Медуза" в пятницу сообщило, что за прошедшее с момента отравления Навального время с Певчих не связывались правоохранительные органы. "Медуза" утверждает, что она сотрудничает с Фондом борьбы с коррупцией Навального с 2011 года и сейчас возглавляет отдел расследований фонда. С утверждением о том, что Певчих является сотрудницей ФБК, ранее в эфире "Радио КП" выступил также знакомый с ней журналист Олег Кашин.