Трамп и Байден почтили память жертв терактов 11 сентября

В Соединённых Штатах сегодня вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года - крупнейшего теракта в американской истории. 19 лет назад террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Ещй один самолёт врезался в здание Пентагона, а один упал в штате Пенсильвания после того, как пассажиры помешали угонщикам направить его на здание Капитолия. Всего жертвами терактов стали около 3 тысяч человек.

В Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах проходят траурные мероприятия. В этом году их формат несколько изменён в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, участники носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

В траурных мероприятиях приняли участие оба главных кандидата на предстоящих выборах президента - действующий президент Дональд Трамп и его соперник, демократ Джо Байден.

Трамп, первая леди Мелания Трамп и высокопоставленные сотрудники администрации приняли участие в церемонии поминовения пассажиров и членов экипажа авиалайнера рейса 93, потерпевшего крушение в Шэнксвилле, штат Пенсильвания.

Трамп подчеркнул, что пассажиры, вступившие в борьбу с террористами на борту рейса 93 – "вечное напоминание о том, что независимо от опасности, независимо от угрозы… Америка всегда поднимается, встает и дает отпор" своим врагам.

Джо Байден и вице-президент Майк Пенс приняли участие в траурной церемонии в Нью-Йорке. Байден также посетил Шэнксивлл.

Госдепартамент распространил заявление госсекретаря Майка Помпео в связи с траурной датой - сообщает "Голос Америки". В нем отмечается, что США вместе со своими союзниками и партнерами добились больших успехов в разгроме стоявшей за терактами 11 сентября "Аль-Каиды" и других международных террористических группировок, однако борьба с терроризмом не окончена.