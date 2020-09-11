В Дагестане полиция не стала заводить дело об угрозах журналистке

В Дагестане управление МВД по республике не стало заводить дело об угрозах убийством главному редактору дагестанского портала "Даптар" Светлане Анохиной. Отказ объяснили "недостаточностью оснований". Об этом сообщает сам "Даптар". Анохина утверждает, что не получала официального уведомления об отказе.

22 июля с журналисткой связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть "указание разобраться со всеми феминистками". Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством. Журналистка обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану.

Светлана Анохина – дагестанская журналистка, главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе "Даптар", автор проекта о жителях Махачкалы "Был такой город" и активист движения "Город наш".