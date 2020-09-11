Минобороны не предлагало снять запрет на продажу боевых ОВ

Министерство обороны России предложило исключить из перечня видов продукции ‎и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, боевые отравляющие вещества, однако это не будет означать снятия запрета на их свободную продажу - как ранее сообщили некоторые СМИ, в частности РБК.

Это следует из пояснительной записки к проекту указа о внесении изменений в перечень. В ней говорится, что Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. "Реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня" - говорится в пояснительной записке. Иными словами, после исключения запрета на продажу боевых отравляющих веществ из перечня этот запрет всё равно будет действовать, поскольку он предусмотрен другим документом - ратифицированной Россией Конвенцией.

Проект изменений перечня запрещённых к свободной продаже видов продукции предусматривает при этом, что будет запрещена свободная продажа средств защиты от токсичных химикатов, относящихся

‎к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частей

‎и комплектующих изделий к этим средствам, нормативно-технической документации на их производство и использование. В минобороны считают, что это позволит усилить контроль за их оборотом.

В пояснительной записке говорится, что "в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены". При этом обсуждение документа ведётся на фоне расследования предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Германские власти со ссылкой на результаты анализов утверждают, что он был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По сообщениям германских СМИ, подозрение падает на российские спецслужбы - в том числе и потому, что Британия считает доказанной их причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери "Новичком" в 2018 году. Страны Запада требуют от России раскрыть программу производства "Новичка", официально внесённого ОЗХО в список запрещённых боевых отравляющих веществ, и уничтожить его запасы. Москва отрицает, что в России производится "Новичок", как и факт отравления Навального.