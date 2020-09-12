В Минске задержаны участницы женской акции протеста

В Минске задержано несколько десятков участниц женской акции против фальсификации итогов голосования на выборах президента Белоруссии и в поддержку задержанных ранее активисток.

Участницы акции собрались на площади Свободы в центре города. Некоторые из них держали в руках фотографии пострадавших от насилия со стороны милиции.

Примерно в 15 часов по местному времени они выстроились в колонну и стали хлопать. Милиция предупредила, что мероприятие не санкционировано. Вскоре после начала акции начались задержания. Женщины пытались перекрывать дорогу автозакам с задержанными активистками.

Примерно через 20 минут после начала акции на площади Свободы не осталось ни одной участницы. Однако вскоре там появилась новая женская колонна. Участницы прошли маршем в сторону Немиги. У многих в руках были кастрюли и сковороды.

Очевидцы сообщают о задержаниях журналистов телеканала "Белсат". Они вели прямую трансляцию с места событий.

Сегодня же стало известно, что 93 белорусских футболиста первой и высшей лиги, а также национальной сборной записали видео с осуждением насилия в отношении участников протестов.

"Хотим выразить слова поддержки тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем — остановите насилие", - заявили спортсмены.

С 9 августа, когда в Белоруссии завершились президентские выборы, в стране продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования. Участники протестов заявляют, что результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, переизбранного на шестой срок подряд. По последним данным, за месяц протестов в Белоруссии число пострадавших превысило 800, задержано семь с половиной тысяч человек.