В Невеле расклеили листовки с "разговором" Шлосберга и Ходорковского

В городе Невель Псковской области в ночь на 12 сентября неизвестные распространили листовки с якобы "перехваченными" переговорами лидера регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга и общественного деятеля Михаила Ходорковского. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на кандидатов в депутаты Невельского района от "Яблока" Юлию Беляеву и Альберта Кузьмина.

По словам кандидатов в депутаты, листовки разбросаны в городских дворах, они лежат на скамейках, детских площадках и траве. В тексте говорится, что информация о переговорах получена "из неопровержимых источников". Из расшифровки разговора следует, что Шлосберг якобы обещает "раскачать район, ведь рядом Беларусь", и "поставить во главе европейские ценности". Ходорковский в ответ якобы гарантирует хорошее финансирование.

Авторы листовки называют себя "Российским молодежным патриотическим союзом" и пишут, что они против гей-парадов, "цветных" революций и "кровавых денег Сороса" в Невеле. "Яблоко" подало жалобу в ТИК Невельского района. В партии считают, что в листовке содержатся заведомо ложные сведения, она носит клеветнический и оскорбительный характер и формирует искаженное представление о текущих выборах. Также в листовке есть признаки предвыборной агитации, но она не оплачена из избирательного фонда и не содержит выходных данных.

4 сентября государственный телеканал Беларуси "ОНТ" опубликовал аудиозапись якобы "перехваченного" разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального. На них якобы представитель Берлина по имени Ник сообщает, что материалы по Навальному готовы, а на вопрос якобы представителя Варшавы Майка о достоверности исследования, отвечает, что "идет война и все средства хороши". Представитель правительства ФРГ заявил, что слова о фальсификации не соответствуют действительности.

В Псковской области 13 сентября состоится единый день голосования. Жители региона будут выбирать муниципальных депутатов в городских и сельских поселениях, депутатов районных собраний в Кунье, Невеле и Себеже и главу Себежского района.