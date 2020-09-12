В Бразилии исследователь диких племён погиб от стрелы аборигена

В Бразилии в лесах Амазонии погиб один ведущих экспертов по неконтактным племенам региона Риели Францискато. Он был убит стрелой аборигена, которая попала ему в сердце. Инцидент произошёл в минувшую среду, сообщает Би-би-си.

Францискато в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного племени, которое не контактирует с внешним миром. Аборигены обстреляли исследователя и его сопровождающих из луков. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, а Францискато получил ранение. По словам одного из сотрудников полиции, исследователь успел вытащить стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал. Францискато доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Риели Францискато было 56 лет. Он работал в Национальном фонде индейцев Бразилии. Исследователь занимался изучением жизни и защитой племён региона, которые не вступают в контакт с внешним миром. Коллеги Францискато считают, что спровоцировать аборигенов могло присутствие полицейских.

Бразильский фотожурналист Габриэль Учида заявил, что данную группу индейцев уже видели в этом районе ранее, и она считалась миролюбивой. "На этот раз это были пять вооруженных мужчин – военная группа. Это означает, что произошло что-то такое, что заставило их решиться на месть", – заявил журналист.

По мнению правозащитников из Survival International, нападение на Францискато и его сопровождающих можно считать ответом на ситуацию с вырубкой лесов Амазонии и добычей золота в этом регионе. Промышленное осваивание территории угрожает привычной жизни аборигенов. Также не всегда индейцы могут отличить, кто из людей из "внешнего мира" для них друг, а кто враг. Обычно в сопровождении полиции на территориях племён появляются лесозаготовители, золотодобытчики и фермеры.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару говорил о том, что в Амазонии слишком много земли для такого небольшого числа аборигенов. Он считает, что племена индейцев нужно ассимилировать, а их территории осваивать. Болсонару намерен пересмотреть природоохранный статус Амазонии. Президент также пригрозил "уничтожить" Национальный фонд индейцев Бразилии, в котором работал Францискато. Деятельность исследователей мешает планам Болсонару.