Зеленый очаг. Амазония как вечный источник коронавирусов

Катастрофическое уничтожение и "промышленное освоение" диких регионов Амазонии, где еще сохраняются самые крупные массивы нетронутых джунглей на планете, способствуют появлению все новых опасных болезней, передающихся от животных к человеку. На фоне пандемии COVID-19 экологи призывают человечество задуматься над тем, что нынешний коронавирус – это, возможно, лишь только начало.

Следующая пандемия какого-либо смертельного вируса, о существовании которого мы пока даже не подозреваем, может распространиться по Земле из тропических лесов Амазонии. Об этом заявил нескольким западным изданиям известный бразильский эколог, блогер и политический активист Давид Лапола. Он предупреждает, что вторжение людей в места обитания диких животных – из-за которых, вероятно, и началась сегодняшняя пандемия нового коронавируса, – в Амазонии стремительно растет из-за безудержной вырубки лесов. Проникновение "цивилизации" в некогда совершенно нетронутые, гигантские по площади районы амазонской сельвы способствует возникновению массы зоонозных болезней, то есть передающихся от животных человеку.

Коронавирус SARS-CoV-2, как уже почти уверены мировые ученые, передался людям от летучих мышей, вероятно, через третий вид в быстро урбанизирующейся китайской провинции Хубэй. Давид Лапола, изучающий, как человеческая деятельность меняет экосистемы тропических лесов, убежден, что в Амазонии происходят те же процессы. "Бассейн Амазонки – это огромный резервуар разных вирусов, – сказал он в интервью агентству AFP. – И нам лучше не испытывать свою удачу".

Тропические и дождевые леса бассейна Амазонки являются крупнейшими в мире, они производят кислород не только для Латинской Америки, но и для всей планеты. С Амазонией связана и самая большая по площади экологическая катастрофа на Земле – из-за процесса обезлесения, вызванного исключительно деятельностью людей, уже более 20 процентов амазонских лесов безвозвратно утрачены.

Амазонская сельва отличается и наибольшим биологическим разнообразием на планете – живого там больше, чем в тропических лесах Азии и Африки, вместе взятых. Это примерно 40 тысяч видов растений, в том числе 16 тысяч видов деревьев, 3 тысячи видов рыб, почти 2 тысячи видов птиц, более тысячи видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся и почти 130 тысяч видов различных беспозвоночных.

Но сегодня самый большой в мире тропический лес исчезает с угрожающей скоростью. В прошлом году, в начале правления нынешнего президента Бразилии Жаира Болсонару, вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85 процентов и составила более 10 тысяч квадратных километров в год. Это площадь, равная территории таких государств, как, например, Ливан, Кипр, Ямайка или Катар. В обезлесении региона в первую очередь виновны поддерживаемые бразильским правительством гигантские корпорации, но также и небольшие фермерские хозяйства, шахтеры и лесозаготовители, нередко действующие в Амазонии нелегально.

Тенденция продолжается и в этом году. С января по апрель 2020 года было уничтожено больше 1200 квадратных километров джунглей, что стало новым антирекордом за первые четыре месяца года, согласно данным, полученным со спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии (INPE).

"Это плохие новости не только для здоровья планеты, но и для здоровья человека, – говорит Давид Лапола, получивший докторскую степень в области моделирования систем Земли в Институте Макса Планка в Германии; сейчас он работает в Университете Кампинас в Бразилии. – Как только вы провоцируете и создаете экологическое неравновесие, вирус сразу "перепрыгивает" от животных к человеку. Подобные закономерности можно наблюдать при распространении ВИЧ, лихорадки Эбола и лихорадки Денге. Всё это вирусы, которые возникли и распространяются в огромных масштабах из-за экологических дисбалансов".

До настоящего времени большинство таких вспышек было сосредоточено в Южной Азии и Африке, и часто они были связаны с контактами человека с определенными видами летучих мышей. Но невероятное биологическое разнообразие Амазонки может сделать именно этот регион самым большим в мире источником коронавирусов, убежден Давид Лапола, подчеркивающий, что он говорит о семействе коронавирусов в целом, а не о тех конкретных, что стоят за нынешней пандемией. При этом, по словам эколога, нынешние власти Бразилии постоянно оказывают давление на национальное природоохранное агентство IBAMA. Оно столкнулось с сокращением персонала и бюджета почти сразу после того, как Жаир Болсонару занял президентское кресло.

Болсонару, считающийся одним из главных в мире отрицателей опасности глобальных климатических изменений, не раз говорил, что защита тропических лесов лежит на экономике Бразилии тяжелым бременем и тормозит ее развитие. Наибольший процент голосов на принесших ему победу выборах в 2018 году он получил как раз в трех главных "лесных" штатах – Амазонас, Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул, где идет уничтожение сельвы и развитие агрокультурного бизнеса. Здесь сельскохозяйственные фермы и предприятия наступают на амазонские джунгли, а их владельцы и работники уничтожают уникальный растительный и животный мир и среду обитания архаичных индейских общин, живших там тысячи лет.

Летом 2019 года в Амазонии по этой причине бушевали катастрофические пожары. Вырубка лесов под пастбища и поля привела к тотальному "высыханию" региона. Но в основном причиной огненных валов, беспощадно выжигавших огромные массивы амазонской сельвы, напоминает Давид Лапола, стали умышленные поджоги – для расчистки территории, приносящей доход дельцам.

"Природа нам за это еще отомстит, – говорит бразильский эколог. – Однако месть ее будет не только беспощадной, она будет еще и неизбирательной. Ведь коронавирусу и любой другой опасной болезни плевать на то, кто вы, промышленник-миллиардер или простой ученый, как я сам. Он станет убивать всех без разбора".