Поверх барьеров с Иваном Толстым. Пушкин без пошлости

190 лет назад Пушкин в Болдино закончил "Евения Онегина". Передача посвящена забытым сочинениям богатой русской пушкинистики - книгам князя Святополк-Мирского, до сих пор не переведенным с английского, и "Евгению Онегину" Сергея Прокофьева, не увидевшему сцены при жизни композитора. Рассказывает историк литературы и музыки Михаил Ефимов.