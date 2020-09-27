Поверх барьеров с Иваном Толстым. Пушкин без пошлости

190 лет назад Пушкин в Болдино закончил "Евения Онегина". Передача посвящена забытым сочинениям богатой русской пушкинистики - книгам князя Святополк-Мирского, до сих пор не переведенным с английского, и "Евгению Онегину" Сергея Прокофьева, не увидевшему сцены при жизни композитора. Рассказывает историк литературы и музыки Михаил Ефимов.
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