Музыка на Свободе. Душа гуляет! Артемий Троицкий против электронной морзянки

Исполнители снова вернувшихся на мировую сцену стилей соул и нео соул. Бледнолицые и темнокожие музыканты в последние годы, как следует покопавшись в архивах, заново интерпретировали старое и напели кое-что новое. Рок-критик Артемий Троицкий не скрывает, что впечатлён камбэком.