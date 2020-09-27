Музыка на Свободе. Душа гуляет! Артемий Троицкий против электронной морзянки
Исполнители снова вернувшихся на мировую сцену стилей соул и нео соул. Бледнолицые и темнокожие музыканты в последние годы, как следует покопавшись в архивах, заново интерпретировали старое и напели кое-что новое. Рок-критик Артемий Троицкий не скрывает, что впечатлён камбэком.
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