Bloomberg: Путин считает, что протесты не приведут к падению Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что массовые акции протеста в Белоруссии вряд ли приведут к падению президента Александра Лукашенко - утверждает Bloomberg со ссылкой на 5 пожелавших остаться неизвестными источников в Кремле.

При этом, по утверждениям тех не источников, в Кремле были удивлены масштабов протестов. Москва - как передаёт Bloomberg их слова - не доверяют Лукашенко, но в то же время не может допустить, чтобы его противники пришли к власти посредством уличных протестов. Поэтому было принято решение поддержать Лукашенко и в то же время оказывать на него давление с тем, чтобы он подготовил передачу власти - очевидно, в руки какой-то приемлемой для Кремля фигуры.

Путин ранее сообщил, что подготовил резерв сотрудников силовых органов для отправки в Белоруссию, если там начнутся массовые беспорядки (утверждается, что этот резерв не был задействован). Лукашенко также заявлял, что Россия придёт на помощь в случае внешней агрессии. В Минск направлены сотрудники российских СМИ для оказания помощи сотрудникам местных государственных медиа, а в прокремлёвских российских СМИ звучит критика в адрес противников Лукашенко, якобы поддержанных Западом (хотя и белорусский президент иногда подвергается критике).