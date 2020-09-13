Глава штаба Навального лидирует на выборах в думу Томска

Координатор штаба Алексея Навального в Томской области Ксения Фадеева побеждает на выборах в городскую думу Томска. Об этом сообщает сама Фадеева и её соратники со ссылкой на предварительные результаты подсчёта голосов по её избирательному округу. Подсчитаны голоса на всех участках, на 8 из 9 участков Фадеева опередила кандидата от "Единой России".

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что Фадеева - первый координатор сети штабов Навального, побеждающий на выборах в России. Он также написал: "Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба".

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву: в Томск он приезжал, чтобы снять видео в рамках расследования деятельности местных властей, которое было впоследствии опубликовано ФБК (в его подготовке участвовала и Фадеева). Навальный был госпитализирован в Омске и затем отправлен на лечение в Берлин, где специалисты установили, что он был отравлен веществом из группы "Новичков".

Во многих регионах России 13 сентября прошли выборы в различные органы власти и местного самоуправления. Сторонники Навального на этих выборах, как и год назад, призывали голосовать в рамках так называемого "умного голосования" – за кандидатов, которые имеют наилучшие шансы победить кандидатов от "Единой России". По предварительным сообщениям, такие кандидаты лидируют в ряде округов на выборах в городскую думу Томска и Законодательное собрание Новосибирской области.