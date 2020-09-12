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Грани времени

Навальный вышел из комы. Успех врачей или ошибка Кремля? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин и Алексей Навальный

В ожидании Алексея Навального. Москва не верит в отравление и требует доказательств. Молчание Владимира Путина. Выборы в России. Десятки регионов, сорок миллионов избирателей. Кого выбирают россияне 13 сентября? Аресты и высылка оппозиционеров в Белоруссии. Народ опять на улице. Лукашенко едет к Путину. Светлана Алексиевич обращается к русской интеллигенции. Русский туризм в эпоху закрытых границ. Знакомство с Родиной и ее гостеприимством.

Вместе с Мумином Шакировым итоги 37-й недели 2020 года подводят политолог Аббас Галлямов и член Федерального совета движения наблюдателей "Голос" Станислав Андрейчук. В программе также принимают участие главный режиссер театра "У Никитских ворот" Марк Розовский и основатель "Клуба Путешествий Михаила Кожухова" Михаил Кожухов.

Видеоверсия программы

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