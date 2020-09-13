Израиль возвращает карантинные меры из-за коронавируса

Израиль в пятницу 18 сентября вновь введёт карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В последние дни в стране фиксируется прирост числа новых инфицированных на несколько тысяч за сутки - тем самым в пересчёте на число жителей Израиль вышел на одно из первых мест в мире по темпам распространения COVID-19.

Карантин продлится не менее трёх недель - с 18 сентября, когда в Израиле начинают праздновать еврейский новый год (Рош ха-шана) до 9 октября. На этот период приходится сразу несколько праздников, которые как правило отмечают семейными застольями и массовыми собраниями в синагогах. Ранее один из министров кабинета подал в отставку в знак протеста против карантинных мер, отметив, что они нарушат права верующих.

В Израиле будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и гостиницы. Людям будет запрещено отходить от своих домов более чем на 500 метров. Также введён комендантский час в ряде городов. Меры, однако, не такие жёсткие, как весной, когда людям фактически было запрещено покидать свои дома, кроме как по уважительным причинам.

Весной Израиль стал одной из первых стран, которые ввели жёсткий карантин и закрыли границы, что, по мнению специалистов, позволило избежать взрывного роста числа заболевших. Смертность от коронавирусной инфекции в Израиле остаётся одной из самых низких в мире. Впоследствии, однако, большинство ограничений было отменено.

Рост числа инфицированных отмечается в последние недели во многих странах Европы и Азии. В ряде стран ежедневный прирост числа инфицированных - выше, чем на пике эпидемии весной. Число умерших, впрочем, существенно меньше.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается "вторая волна" эпидемии. Такого же мнения - о ситуации в Чехии - придерживается и представитель правительства Чехии, эпидемиолог Роман Примула. В Чехии за последние сутки - более 1500 новых инфицированных, в то время как весной этот показатель не превышал 400. Во Франции также установлен рекорд - более 10 тысяч выявленных инфицированных за день. Эти страны ужесточают, в частности, правила ношения защитных масок, однако о возврате к карантину речи пока не идёт. Запрет на собрания недавно частично восстановила Британия, запретив собираться группам более чем по 6 человек.

Общее число выявленных случаев инфекции в мире приближается к 29 миллионам, из них более 920 тысяч умерли и более 20 миллионов выздоровели. В России в последние дни число выявленных случаев инфекции начало расти.