Лицом к событию. Россия Путина и война за Карабах

Что будет делать Кремль? Обострение конфликта Азербайджана и Армении обсуждают Аркадий Дубнов, Александр Гольц, Григорий Шведов, Александр Шумилин. Ведет передачу Михаил Соколов.
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