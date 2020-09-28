Время Свободы: "Интернационализация конфликта в Карабахе - разводка, на которую все поддаются"

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, кто провоцирует очередное военное противостояние*** Было ли действительно «совершенно секретным» посещение канцлером Германии Ангелой Меркель Алексея Навального в клинике «Шарите»?*** Врачи бьют тревогу по поводу нового роста заболеваемости COVID-19 в России