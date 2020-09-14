В Сочи пройдёт встреча Лукашенко и Путина - на фоне протестов в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в понедельник прилетел из Минска в Сочи, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после выборов 9 августа, против официальных итогов которых в Белоруссии уже более месяца проходят массовые акции протеста.

Страны Запада, как и белорусская оппозиция, не признали итоги выборов президента, указывая на масштабные фальсификации. Мандат Лукашенко истекает 5 ноября, дата его инаугурации на новый (шестой) срок пока не назначена. Представители созданного белорусской оппозицией Координационного совета утверждают, что после 5 ноября Лукашенко нельзя будет считать легитимным главой государства, и призывают его начать переговоры о выходе из ситуации. Лукашенко отказывается.

Путин сразу после выборов поздравил Лукашенко с победой, лидеры несколько раз говорили по телефону. О предстоящей личной встрече было объявлено около двух недель назад.

Официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что переговоры пройдут в формате "один на один", а лидеры "обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что вопросы интеграции будут обсуждаться на встрече, однако никакие документы подписываться не будут.

В резиденцию Путина Бочаров ручей, где пройдёт встреча, журналисты не допущены, пресс-конференции по её итогам не будет.

Белорусская оппозиция и ряд стран Запада опасаются, что Лукашенко в нынешней ситуации может пойти на большие уступки Путину по вопросу об интеграции, что может фактически привести к подчинению Минска Москве. Сейм Литвы на днях принял резолюцию, в которой призвал не признавать законными любые международные договоры, которые заключит Лукашенко.

Агентство Bloomberg накануне сообщило со ссылкой на источники, что в Кремле не верят, что Лукашенко падёт в результате народных протестов, но в то же время не доверяют и самому Лукашенко, который перед выборами нередко критиковал Россию, и будут давить на него, чтобы он постепенно отошёл от власти на приемлемых для Москвы условиях. В Кремле эту публикацию пока не комментировали.