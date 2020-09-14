42% школьников пожаловались на депрессию из-за онлайн обучения

Стресс на фоне пандемии и жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на психическом состоянии почти 84 процентов школьников. Предположительно у 42 процентов выявлены депрессивные состояния, почти столько же пожаловались на астению. Это следует из исследования Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава, результаты которого приводит РБК.

Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети школьников обсессивно-фобические состояния, у каждого четвертого — синдром головных болей, а у каждого второго учащегося — нарушения сна. 13 процентов испытывали подавленность, а для 44 процентов была характерна неоднократная смена настроения в течение дня, отмечается в исследовании.

Большинство школьников (69 процентов) ответили, что во время пандемии коронавируса ограничивали свои передвижения и сидели дома. Только около 17 процентов опрошенных сказали, что им нравился режим самоизоляции. 21 процент назвали его невыносимым.

Исследование проводилось с конца апреля по конец мая, в нем приняли участие 30 тысяч российских школьников, начиная с учащихся пятых классов.



Из-за распространения коронавирусной инфекции с конца марта все российские школы были переведены на дистанционный формат обучения. В очном режиме учеба возобновилась с 1 сентября.

Ранее согласно опросу Федерального института развития образования РАНХиГС, 32 процента школьников заявили, что испытывают страх или апатию перед началом нового учебного года.