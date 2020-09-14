Ещё две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен

Независимые лаборатории из Франции и Швеции по просьбе Германии исследовали анализы российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердили выводы специалистов из лаборатории бундесвера о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщило в понедельник правительство Германии.

"Три лаборатории к настоящему времени независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление Навального вызвало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок"" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

В нём также сказано, что германская сторона передала образцы проб, взятых у Навального, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они будут изучены в лабораториях ОЗХО.

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и обсуждаем с ними дальнейшие шаги" - говорится в сообщении.

О том, что в организме Навального "вне всякого сомнения" обнаружены следы вещества из группы "Новичок", 2 сентября сообщило правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия в течение ближайших нескольких дней должна дать недвусмысленный ответ о том, что произошло с оппозиционером, который почувствовал себя плохо и впал в кому на российской территории. Если этого не произойдёт, Германия обсудит с партнёрами по ЕС вопрос об ответных мерах. Маас не исключил, что они могут коснуться и проекта газопровода "Северный поток-2".

Германские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что специалисты пришли к выводу, что Навального отравили новой разновидностью "Новичка", отличающейся от той, что была использована при покушении на Сергея Скрипаля в Солсбери. Разведка ФРГ предполагает, что к отравлению не могли не быть причастны российские спецслужбы.

Официальная Москва, с одной стороны, отрицает сам факт отравления Навального - ссылаясь на утверждения врачей и медицинских чиновников о том, что в его анализах, взятых в России, следов яда не обнаружили. С другой стороны, Россия требует от Германии предоставления информации о состоянии здоровья Навального и его анализах, утверждая, что Берлин не хочет содействовать расследованию. При этом уголовное дело в России не возбуждено.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как состояние его здоровья внезапно и стремительно ухудшилось на борту самолёта из Томска в Москву. 22 августа его перевезли на лечение в Берлин. На прошлой неделе было объявлено, что он вышел из комы и реагирует на окружающих. Соратники Навального не сомневаются, что он был отравлен по приказу или с ведома российских властей.