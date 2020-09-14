Итоги выборов: поражение "ЕР" в 3 городах, успех штабов Навального

11−13 сентября в России впервые прошли выборы по новым правилам. После голосования 1 июля, в ходе которого были приняты поправки к Конституции, Госдума приняла поправки к закону, разрешающие голосовать в течение трех дней, а ЦИК признал успешной практику досрочного голосования, причём не только в помещениях, но и на улице - по многочисленным свидетельствам, на лавочках, на багажниках автомобилей и прочих подобных местах, без реального наблюдения. Необходимость этого объяснили борьбой с коронавирусом.

Действующие губернаторы одержали победы в своих регионах:

На выборах главы Ростовской области побеждает Голубев, он набирает 65,6% голосов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил 83,6% голосов избирателей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов.

Врио главы Чувашии Николаев набирает 75,59% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,66% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз набрал 71,7% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,6%.

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов набрал 80,51% голосов.

Врио губернатора аннексированного Севастополя Михаил Развожаев набирает 86,86% голосов.

"Единая Россия" потеряла большинство в законодательных собраниях столиц трех субъектов — в Томске, Новосибирске и Тамбове. В Томске партия формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. В Новосибирске, по предварительным данным, "Единая Россия" также потеряла большинство, набрав 44% голосов. На выборах в Тамбовскую городскую Думу, "Единая Россия" заняла второе место (20,6%), а лидером стала партия "Родина".

Главы штабов Алексея Навального избраны депутатами в Томске и Новосибирске. Координатор штаба Навального в Томской области Ксения Фадеева побеждает на выборах в городскую думу Томска. В городскую думу Томска проходит ещё один представитель местного штаба Навального, Андрей Фатеев. Вторым руководителем регионального штаба Навального, победившим на выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска.

Три из четырех новых партий, зарегистрированных весной этого года, получат так называемую парламентскую льготу по итогам выборов 13 сентября, подсчитали "Открытые Медиа" на основании данных ГАС "Выборы". Для того, чтобы выдвигать своих кандидатов на выборы в Госдуму без сбора подписей, партии нужно принять участие в распределении мандатов по итогам предыдущих парламентских выборов или иметь своего представителя в законодательном собрании хотя бы одного из регионов.

"Новые люди" предпринимателя Алексея Нечаева набрали более 5% во всех регионах, где они были зарегистрированы — в Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областях, а в Новосибирской области обошли "Справедливую Россию" (7,04%).

предпринимателя Алексея Нечаева набрали более 5% во всех регионах, где они были зарегистрированы — в Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областях, а в Новосибирской области обошли "Справедливую Россию" (7,04%). Партия Захара Прилепина "За Правду" заработала свою парламентскую льготу, получив 7,03% в Рязанской области, гда баллотировался сам Прилепин.

"За Правду" заработала свою парламентскую льготу, получив 7,03% в Рязанской области, гда баллотировался сам Прилепин. "Зеленая альтернатива" выдвигалась в двух регионах, но преодолела 5% барьер только в республике Коми.

выдвигалась в двух регионах, но преодолела 5% барьер только в республике Коми. "Партия прямой демократии" смогла зарегистрировать списки в трех из четырех регионах, где выдвигалась (в Воронежской, Калужской и Рязанской областях), но нигде не прошла.

Выборы прошли при многочисленных нарушениях. Председатели и секретари избирательных комиссий, как отмечают в движении "Голос", массово отказывались принимать жалобы наблюдателей, знакомить наблюдателей с документами (например, со списками избирателей), предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании. Наблюдатели зафиксировали массовые попытки фальсификаций и вбросов.

"Нарушения очень демонстративные, мы видим возросшую агрессию, видим рукоприкладство на участках. ЦИК, очевидно, отпустил вожжи", — сказал "Открытым медиа" сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук. По его словам, после 1 июля и принятых поправок к законодательству произошло "раздисциплинирование" избирательной системы.