Поход на Дрозды

Доброе утро!

Сегодня в Сочи (нет, мы не про “Кинотавр”) Путин примет Лукашенко, и тот ему расскажет, что:

В субботу в Минске и других городах Беларуси прошли женские марши, были задержаны в общей сложности 114 человек. В воскресенье “Марш героев” в Минске собрал больше ста тысяч человек, более 400 человек задержаны, изолятор на Окрестина переполнен.

Вторых туров на выборах глав российских регионов не будет нигде. В Томске и Новосибирске депутатские мандаты получили поддержанные Навальным кандидаты.

В субботу в Хабаровске прошел традиционный марш в поддержку экс-губернатора Фургала.

В воскресенье по всему миру было зарегистрировано рекордное число новых случаев Covid-19 – 308 тысяч.

“Баба Лида, мы на чай!”

Массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов продолжаются в Беларуси уже 36 дней. В субботу в Минске и других городах прошли традиционные женские марши. Их участниц задерживали, причем очень грубо – на следующее утро МВД Беларуси отчиталось о 114 задержанных накануне, изолятор на улице Окрестина заполнился на сто процентов.

В воскресенье в Минске “Марш героев” собрал больше ста тысяч участников, протесты поддержали и в других городах (фото, видео). Закрывались несколько станций минского метро, в городе отключался мобильный интернет. Часть протестующих направились в элитный поселок Дрозды, где живет высшее белорусское чиновничество. ОМОНу удалось сдержать часть демонстрантов, однако больше тысячи человек дошли до дома главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Они скандировали: “Баба Лида, мы на чай!” и оставляли под забором плакаты и символические подарки. Потом туда приехал ОМОН, многих повязали, очевидцы слышали взрывы свето-шумовых гранат. По предварительным данным, были задержаны свыше 400 человек. В Бресте протестующих разгоняли водометом. Акции солидарности с белорусами состоялись в Москве, Петербурге, Киеве.

Полет в Сочи

Сегодня на белорусском полигоне “Брестский” начинаются совместные учения российских и белорусских военных, а Лукашенко летит в Сочи встречаться с президентом России. По данным Bloomberg, в России поражены масштабами протестов в Беларуси, но Путин не думает, что они приведут к падению Лукашенко.

Никто не знает, о чему будут беседовать Александр Григорьевич с Владимиром Владимировичем, но все на что-то надеются: Глеб Павловский – на то, что Путин не предложит Лукашенко военную помощь, соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало – на то, что “Владимир Владимирович поддержит народ Беларуси”, правозащитник и волонтер Андрей Стрижак – на то, что белорусский госаппарат все-таки перейдет на сторону протестующих (и в этом, как он считает, могут помочь “киберпартизаны”, готовые деанонимизировать сотрудников правоохранительных органов). Белорусский политолог Валерий Карбалевич думает, что Лукашенко будет просить у Путина денег, а тот будет убеждать его пойти на какой-то компромисс с протестующими.

Чтобы было с кем договариваться о компромиссе, Светлана Тихановская допускает избрание нового состава президиума Координационного совета оппозиции, потому что действующий состав либо посажен, либо изгнан из страны. В субботу стало известно, что Марию Колесникову увезли из минского СИЗО №1 в тюрьму в Жодино, ее адвокат арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело против секретаря КС Ивана Кравцова (он находится в Киеве). Оказавшаяся за границей часть оппозиции проводит встречи с руководством европейских стран.

Вторые туры предотвращены

В России завершились трехдневные региональные выборы. “Единая Россия” объявила о победе: все главы регионов избраны без второго тура. В то же время, в Гордуму Томска избрались глава местного штаба Навального Ксения Фадеева и активист штаба Андрей Фатеев; депутатом горсовета Новосибирска стал руководитель штаба Навального в городе Сергей Бойко. Вот репортаж из Сибири.

Движение "Голос" заявило о "правовом произволе" на избирательных участках. Большую роль в финальном раскладе сыграли, очевидно, два дня “досрочного голосования”: в Еврейской автономной области досрочно проголосовало 58% избирателей, в Татарстане – 52%. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сказала, что комиссия изучает опыт коллег из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана и может "многому поучиться" у коллег. Пока учатся скорее у Беларуси: в Псковской области накануне выборов расклеивались листовки с “разговором” лидера псковского “Яблока” Льва Шлосберга и “предателя России, перебежчика, богатея Михаила Ходорковского”: “Алло! Добрый день, Майк!”.

В Новороссийске задержали депутата городской думы и председателя совета местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина. По версии следствия, Ерохин получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации города, действовавшего под контролем оперативных служб, за отказ от провокаций, ложных сообщений о нарушениях и других препятствий во время выборов.

Прокремлевский политолог Алексей Мухин объявил победителем губернаторских выборов в Хабаровском крае Михаила Дегтярева, хотя никаких выборов там не было, а была, наоборот, очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил, по данным на утро воскресенья, 5 449, всего заболевших с начала эпидемии миллион 63 тысячи. Число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 18 578 человек (+94 за сутки), за день в Москве скончались еще 11 человек.

ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19 по всему миру – 308 тысяч. Заболеваемость растет во многих странах Европы (в частности, в Чехии), Израиль с 18 сентября возвращает жесткие ограничительные меры, причем сразу на три недели. Вероятно, это и есть вторая волна, о которой так много говорили с самой весны.

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса, приостанавливавшиеся из-за болезни участника исследований.

Шесть ссылок

Советская история. Рассказ о том, как органы ОГПУ и потом НКВД занимались организацией собственных каналов контрабанды в городах, имевшей непосредственное сообщение с неподконтрольной СССР заграницей – по материалам украинских архивов. Или истории двух еврейских семей, чудом спасшихся от расстрела в оккупированном нацистами Пушкине (Царском Селе).

Рассказ о том, как органы ОГПУ и потом НКВД занимались организацией собственных каналов контрабанды в городах, имевшей непосредственное сообщение с неподконтрольной СССР заграницей – по материалам украинских архивов. Или истории двух еврейских семей, чудом спасшихся от расстрела в оккупированном нацистами Пушкине (Царском Селе). Литература. Эссе Александра Ласкина о “последнем футуристе” Викторе Сосноре (1936–2019). Или большой текст Игоря Гулина о “Козлиной песне” Константина Вагинова.

Эссе Александра Ласкина о “последнем футуристе” Викторе Сосноре (1936–2019). Или большой текст Игоря Гулина о “Козлиной песне” Константина Вагинова. Научпоп. Фрагмент из книги американского генетика Дэвида Райха “Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом” (изд-во “Corpus”) – о генетических исследованиях популяционной истории Восточной Азии. Или отрывок из книжки морского биолога Хелен Скейлс “О чем молчат рыбы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как с помощью зуба древней акулы натуралисты эпохи Просвещения узнали, что не все животные выжили со времен Ноя.

Фрагмент из книги американского генетика Дэвида Райха “Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом” (изд-во “Corpus”) – о генетических исследованиях популяционной истории Восточной Азии. Или отрывок из книжки морского биолога Хелен Скейлс “О чем молчат рыбы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как с помощью зуба древней акулы натуралисты эпохи Просвещения узнали, что не все животные выжили со времен Ноя. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок