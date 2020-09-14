Белорусский КС обратился к общественности и властям России

Созданный оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко Координационный совет в понедельник опубликовал обращение к российской общественности и официальным лицам. Оно приурочено к переговорам между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, которые проходят сегодня в Сочи.

В обращении говорится, что "материалы российских СМИ не всегда учитывают и отражают те процессы, которые реально происходят в Беларуси", поэтому члены Координационного совета хотят напрямую донести свою позицию до россиян.

"Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России... Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах" - говорится в обращении. Однако, как там сказано, чтобы планировать сотрудничество, необходимо найти выход из политического кризиса в самой Белоруссии. Как утверждает Координационный совет, он предложил властям диалог, в том числе о подготовке новых выборов, поскольку "именно недоверие к официальным результатам прошедших 9 августа выборам, многочисленные зафиксированные факты фальсификаций вызвали широкий общественный протест". Власти, однако, на него не пошли и начали "наращивать насилие и давление в отношении мирных граждан".​

В обращении высказано убеждение, что Россия заинтересована в стабильности и мином развитии в Белоруссии и потому должна поддержать диалог. "Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений.​ Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях" - говорится в обращении.

Координационный совет был создан по инициативе оппонента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. 6 из 7 членов его президиума были арестованы или вынуждены покинуть Белоруссию.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 9 августа, а государственные и прокремлёвские российские СМИ критиковали оппозиционный Координационный совет, обвиняя его в антироссийских устремлениях.