Белорусский КС обратился к общественности и властям России

Созданный оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко Координационный совет в понедельник опубликовал обращение к российской общественности и официальным лицам. Оно приурочено к переговорам между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, которые проходят сегодня в Сочи.
В обращении говорится, что "материалы российских СМИ не всегда учитывают и отражают те процессы, которые реально происходят в Беларуси", поэтому члены Координационного совета хотят напрямую донести свою позицию до россиян.
"Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России... Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах" - говорится в обращении. Однако, как там сказано, чтобы планировать сотрудничество, необходимо найти выход из политического кризиса в самой Белоруссии. Как утверждает Координационный совет, он предложил властям диалог, в том числе о подготовке новых выборов, поскольку "именно недоверие к официальным результатам прошедших 9 августа выборам, многочисленные зафиксированные факты фальсификаций вызвали широкий общественный протест". Власти, однако, на него не пошли и начали "наращивать насилие и давление в отношении мирных граждан".
В обращении высказано убеждение, что Россия заинтересована в стабильности и мином развитии в Белоруссии и потому должна поддержать диалог. "Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений. Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях" - говорится в обращении.
Координационный совет был создан по инициативе оппонента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. 6 из 7 членов его президиума были арестованы или вынуждены покинуть Белоруссию.
Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 9 августа, а государственные и прокремлёвские российские СМИ критиковали оппозиционный Координационный совет, обвиняя его в антироссийских устремлениях.
- В Сочи сегодня проходит встреча Лукашенко с Путиным. Это первая зарубежная поездка Лукашенко после выборов 9 августа, против официальных итогов которых в Белоруссии уже более месяца проходят массовые акции протеста. Переговоры проходят с глазу на глаз, журналисты в резиденцию Путина Бочаров ручей не допущены, итоговой пресс-конференции не будет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что вопросы интеграции будут обсуждаться на встрече, однако никакие документы подписываться не будут.
- Белорусская оппозиция и ряд стран Запада опасаются, что Лукашенко в нынешней ситуации может пойти на большие уступки Путину по вопросу об интеграции, что может фактически привести к подчинению Минска Москве. Сейм Литвы на днях принял резолюцию, в которой призвал не признавать законными любые международные договоры, которые заключит Лукашенко.
- Светлана Тихановская заявила в связи со встречей двух президентов: “Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом“.
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